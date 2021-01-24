SpaceX планирует добывать природный газ возле космодрома в Техасе

Илон Маск (Elon Musk) недавно переехал в Техас, где строится новый космодром и завод по производству батарей. Теперь он планирует ещё и добывать природный газ. SpaceX намерена бурить скважины рядом со стартовой площадкой компании в Бока-Чика — об этом стало известно во время пятничных слушаний в Железнодорожной комиссии Техаса, регулирующем органе штата в области энергоносителей.

Veronica G. Cardenas/Bloomberg

К делу ещё не приступили из-за юридического противостояния между Lone Star Mineral Development, дочерней компанией SpaceX, и другой энергетической компанией. Адвокат Тим Джордж (Tim George), представляющий Lone Star, сказал на слушаниях, что SpaceX планирует использовать добываемый из земли метан для операций на своих ракетных объектах.

Хотя неясно, для чего именно будет использоваться газ, SpaceX планирует применять охлаждённый жидкий метан и жидкий кислород в качестве топлива в своих двигателях Raptor. Корабли компании Starship и Super Heavy проходят испытания в Бока-Чика, и с этой площадки запланированы орбитальные пуски.

В декабре Илон Маск сообщил, что переехал в Техас, чтобы сосредоточиться на многоразовом космическом корабле SpaceX Starship и новом предприятии Tesla Gigafactory, которое строится недалеко от Остина. Основанная в июне 2020 года компания Lone Star выкупила участок La Pita площадью 326 гектаров у базирующейся в Хьюстоне нефтяной компании Sanchez Energy, которая после прохождения через процедуру банкротства была переименована в Mesquite Energy.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но планы дочерней компании SpaceX по бурению скважин столкнулись с препятствием в виде юридического спора с Dallas Petroleum Group, которая заявляет о праве собственности на несколько бездействующих скважин, расположенных на той же земле. Компания Илона Маска считает, что жалоба, поданная Dallas Petroleum в суд, преследует лишь цель вымогательства денег у SpaceX. Dallas Petroleum отрицает обвинения и утверждает, что владеет как скважинами, так и прилегающими к ним 10 га.



