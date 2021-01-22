Китай считает 50,38% эффективности вакцины CoronaVac хорошей

Разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech инактивированная вакцина CoronaVac во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность.

Об этом заявил глава правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун, передает китайское государственное агентство "Синьхуа".

Он отметил, что третья фаза клинических испытаний вакцины проходила в основном в Бразилии , Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", - подчеркнул Инь Вэйдун.

По его словам, результаты клинических испытаний в Турции показали, что эффективность вакцины составляет 91,25%, а в Индонезии - 65,3%. Согласно результатам клинических исследований в Бразилии , вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38%.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов", - заявил он, добавив, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска.

"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Также он отметил, что вакцина может быть эффективной против "британского" штамма.

"В сотрудничестве с институтом при Академии медицинских наук Китая мы обнаружили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Мы также изучаем эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, выявленного в ЮАР, и своевременно поделимся результатами", - резюмировал Инь Вэйдун.

Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз вакцины-кандидата от китайской компании Sinovac. Компания готова поставить еще до 5 млн доз своей вакцины на коммерческой основе.

В украинском Минздраве неоднократно заявляли, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%. Если эффективность будет меньше, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.