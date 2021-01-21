Вакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследование

Вакцина от компаний Pfizer/BioNTech оказалась эффективной в борьбе с новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Об этом пишет CNBC.

Вакцина Pfizer оказалась эффективной против нового штамма covid-19 — исследование

Что известно о исследовании

Последнее исследование, которое пока еще не прошло экспертную оценку, было проведено на синтетическом вирусе с 10 мутациями, характерными для варианта, который идентифицировали в Великобритании. Среди 11 авторов исследования были соучредители BioNTech Угур Сахин и Оезлем Туеречи. Для этого теста ученые взяли образцы крови у вакцинированных участников.

Оказалось, что антитела в крови добровольцев, которым вводилась вакцина, нейтрализовала вирус так же эффективно, как и предыдущую версию covid-19, для которой изначально был разработан продукт.

Это исследование означает, что разработка вакцины пока не должна начинаться снова и можно будет использовать уже изобретенный препарат.

AstraZeneca, Moderna и CureVac также проверяют свои вакцины на эффективность. Сейчас они еще не опубликовали результаты этих тестов.

«Британский» вирус

  • В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который, по словам премьера страны Бориса Джонсона, может быть на 70% заразнее, чем тот, который уже есть. В результате Европейский Союз проведет срочную кризисную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить ограничения на транспортное сообщение с Британией.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что этот штамм коронавируса обнаружили уже в 25 странах Европейского региона.
  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что мутировавший штамм коронавируса может привести к ложноотрицательным результатам теста на covid-19.

Какую вакцину закупит Украина

Вакцинация от covid-19 в Украине начнется в середине февраля. Согласно программе COVAX, Украина должна получить 8 миллионов доз вакцины от covid-19.

Кроме того, 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против covid-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

13 января издание The Wall Street Journal сообщил, что создана китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от covid-19 показала 50% эффективности во время испытания в Бразилии.

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