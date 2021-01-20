SpaceX купила две морских нефтедобывающих платформы, чтобы запускать с них ракеты

В прошлом году принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) SpaceX купила две глубоководные нефтедобывающие платформы и уже превращает их в плавучие стартовые площадки для сверхтяжёлых ракет Starship, которые сейчас разрабатывает компания. Установки располагаются в порту Браунсвилля, недалеко от исследовательского центра Starship в Бока-Чика (штат Техас).

Нефтяная платформа Valaris 8500 (ENSCO)

Нефтедобывающие платформы были переименованы в Деймос и Фобос — в честь марсианских спутников. В настоящее время Starship является главным приоритетом SpaceX, и компания во время испытательного полёта в декабре подняла свой последний прототип на высоту в 12,5 км. Машина выполнила несколько задач, включая манёвр перед посадкой, но приземлить её удачно тогда не удалось.

Как показывают открытые записи, сверхглубоководные полупогружные нефтяные вышки 8500 и 8501 были проданы по $3,5 млн каждая. Бывший владелец вышек, компания Valaris со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас) — крупнейший в мире владелец офшорных нефтяных вышек, в августе подала заявление о банкротстве, стремясь облегчить тяжёлую долговую нагрузку.

Огневые испытания двигателей прототипа Starship SN8 (SpaceX)

Согласно публичным данным, пара платформ была приобретена в июле 2020 года корпорацией Lone Star Mineral Development. Последняя была зарегистрирована в июне 2020 года на имя финансового директора SpaceX Брета Джонсена (Bret Johnsen). Незадолго до того, как была зарегистрирована компания Lone Star Mineral Development, господин Маск в своём Твиттере сообщил, что SpaceX планирует строить плавающие космодромы сверхтяжёлого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли.

Samantha Lee / Business Insider

SpaceX, начиная с прошлого года, публично нанимает людей на должности, связанные с морскими операциями, — компания заявила, что создаёт команду инженеров и техников для проектирования и строительства действующего морского ракетного комплекса.



