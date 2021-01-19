Новый африканский штамм COVID-19 на 50% заразнее, - исследование

По мнению ученых, он легче проникает и крепче держится в клетках человека.

Новый африканский штамм COVID-19 на 50% заразнее, - исследование
Фото: kyivcity.gov.ua

Обнаруженный в Южноафриканской республике штамм COVID-19 на 50% быстрее распространяется, чем обычный вид коронавирусной инфекции. Мутация легче проникает и крепче держится в клетках человека.

Об этом заявил главный эпидемиолог страны Салим Абдул Карим со ссылкой на проведенные исследования, сообщает Reuters.

Штамм 501Y.V2 был идентифицирован южноафриканскими учеными в конце прошлого года. Это стало основной причиной второй волны национальных инфекций COVID-19, которая достигла нового суточного пика, превысив 21 тыс. случаев в начале января.

Африканский штамм стал одним из нескольких новых, выявленных в последние месяцы, среди которых - найденные в Британии и Бразилии. Ученые опасаются, что они могут ускорить распространение COVID-19.

Штамм 501Y.V2 уже был обнаружен в странах Европы, Азии и Америки, а также в ряде других африканских стран, в результате чего некоторые государства ввели ограничения на поездки в Южную Африку и из нее.

Ранее сообщалось, что в Германии обнаружили новый вид коронавируса, отличный от других.

По оценкам исследователей, "британский" штамм заразнее предыдущих мутаций на 70%. Считается, что он не повышает летальность или тяжесть течения болезни. Всего же известно более 12 тысяч различных мутаций коронавируса.

В Минздраве Великобритании считают, что новый штамм коронавируса, происходящий из Южной Африки, более опасен, чем так называемый британский. Ученые заявляли, что штамм из Африки имеет несколько мутаций в важном "спаечном" белке, который вирус использует для поражения клеток человека. Также он может вызывать большую концентрацию вирусных частиц в организме, что, вероятно, будет способствовать более высокому уровню передачи. Кроме того, производители вакцины беспокоятся, что препарат может не защитить от африканского штамма, поэтому нужно будет модифицировать вакцину.

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