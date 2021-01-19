В Германии обнаружили новый вид коронавируса, отличный от других

Новый штамм отличается от вариантов, обнаруженных ранее в ЮАР и Великобритании.

У 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии обнаружили новый вариант коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что новый вид отличается от вариантов, обнаруженных ранее в ЮАР и Великобритании. Насколько он заразен и смертоносен, пока неизвестно.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен", - отметил директор клиники Франк Нидербюль.

Заместитель медицинского директора Клеменс Стокклаузнер также заявил, что пока нет причин для паники.

Образцы исследования пациентов с новым видом ковида были отправлены в берлинскую больницу "Шарите" для дальнейшего исследования.

Напомним, власти Германии рассматривают возможность обязать жителей всей страны вместо масок носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в общественных местах.

В Австрии из-за новых штаммов коронавируса и высокого уровня заболеваемости COVID-19 власть продлила действие локдауна, который должен был закончиться 24 января, еще на неделю - до 7 февраля. Людям и в дальнейшем запрещено выходить из дома без уважительных причин, их призывают работать дома. Кроме того, с 25 января в магазинах и общественном транспорте Австрии обяжут носить респираторы, а не маски.