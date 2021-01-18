Virgin Orbit впервые запустила в космос ракету с крыла Boeing 747

Фото: twitter.com/Virgin_Orbit

Компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона впервые успешно запустила в космос ракету с крыла самолета, а не с земли. Для воздушного старта ракеты использовали модернизированный Boeing 747-400, сообщается на сайте компании.

Самолет вылетел с аэродрома в калифорнийской пустыне Мохаве, а запуск двухступенчатой ракеты LauncherOne состоялся над Тихим океаном недалеко от Лос-Анджелеса. Она успешно отделилась от крыла самолета, после чего доставила на орбиту десяток микроспутников.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

В Virgin считают "воздушный старт" чрезвычайно перспективным.

Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт уже заявил, что этот запуск открыл "новые врата в космос", а основатель Virgin Ричард Брэнсон напомнил, что "воздушный старт" многие считали невозможным. "Этот выдающийся полет стал кульминацией многих лет напряженной работы и откроет путь к орбите новому поколению инноваторов", - считает Брэнсон.

Напомним, что бывший глава Государственного космического агентства Владимир Усов в интервью LB.ua рассказывал, что в Украине готова конструкторская документация нескольких проектов воздушного старта, и один из них собираются внести в космическую программу. "В Украине есть уже разработанные и отработанные технологии гораздо более высокого уровня, чем воздушный старт в той же американской системе Pegasus или тех систем, которые создает американский предприниматель Ричард Брэнсон с компанией Virgin Orbit под легкую ракету", - говорил Усов.

Профильный вице-премьер Олег Уруский в свою очередь говорил, что Украина может реализовать проект "Воздушный старт" за 3-4 года. По его мнению, для запуска можно использовать Ан-188. Необходимые инвестиции он оценил в 500 млн долларов.

Бывший президент "Антонова" Александр Донец говорил, что для "воздушного старта" можно достроить вторую "Мрию".