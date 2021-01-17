Компания Rocket Lab отменила первый в этом году запуск ракеты перед самым стартом

Компания Rocket Lab, занимающаяся выводом на орбиту малых спутников, отменила свой первый запуск в 2021 году из-за странных показаний датчиков перед стартом. Ракета-носитель Electron должна была запустить микроспутник для европейской космической компании OHB Group с полуострова Махия в Новой Зеландии в 10:38 по московскому времени, но неожиданные данные от уклономера ускорителя заставили компанию отложить миссию.

«У нас есть уклономер, показывавший некоторые странные данные. Он не используется для полёта, но мы все равно хотим выяснить причину, — написали представители Rocket Lab в обновлённой информации. — В этом прелесть работы на собственном полигоне — у нас есть роскошь дополнительного времени, чтобы задержать пуск и быть полностью уверенными».

У Rocket Lab есть 10-дневное окно, в течение которого компания может осуществить первый полет в текущем году под названием «Ещё один покидает земную кору» со своего стартового комплекса №1. Миссия станет 18-м полётом Rocket Lab и должна довести количество успешно выведенных на орбиту спутников до 97. «Мы отказываемся от сегодняшней миссии ради анализа данных датчиков, — добавила компания в другом комментарии. — К счастью, у нас есть окно в 10 дней на эту миссию, так что в нашем распоряжении много возможностей для повторного пуска в ближайшие дни».

Как сообщила Rocket Lab, полезная нагрузка коммуникационного микроспутника для OHB Group предназначена для обеспечения работы в определенных частотах и поддержания будущих услуг с орбиты. Пуск организован OHB Cosmos, подразделением по заключению контрактов на запуски для OHB Group.

После вывода полезной нагрузки на заданную орбиту в этой миссии ускоритель войдёт в плотные слои атмосферы с такой скоростью, чтобы сгореть и не превратиться в космический мусор. В этой мисси Rocket Lab, в отличие от прошлой, не будет пытаться возвращать на землю первую ступень Electron для последующего повторного использования.

Базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab запустила восемь миссий Electron в 2020 году и стремится увеличить частоту пусков в 2021 году с помощью двух новых стартовых площадок. Ожидается, что стартовый комплекс № 2 на базе NASA на острове Уоллопс (штат Вирджиния) впервые будет использован в конце этого года. Тем временем компания строит ещё одну площадку рядом со стартовым комплексом № 1, чтобы увеличить свои возможности запуска с полуострова Махия.



