Великобритания хочет создать дальний космический флот на атомных двигателях Rolls-Royce

Космическое агентство Великобритании заключило новое соглашение с компанией Rolls-Royce, в рамках которого планируется создать ядерный силовой двигатель для космических аппаратов дальнего действия. Власти бывшей «владычицы морей» надеются, что разработка «произведёт революцию в космических путешествиях». Например, на Марс можно будет долететь в два раза быстрее, чем на традиционных химических двигателях.

Великобритания хочет создать дальний космический флот на атомных двигателях Rolls-Royce

Источник изображения: Rolls-Royce

У компании Rolls-Royce, считают британские власти, хорошие перспективы для разработки космического проекта. Она 60 лет снабжает подводный флот Великобритании атомными двигателями для подводных лодок, так что смежный опыт и цепочки поставок у неё есть.

Исполнительный директор Космического агентства Великобритании Грэм Тернок (Graham Turnock) сказал: «Это исследование поможет нам понять захватывающий потенциал космических аппаратов с атомными двигателями и выяснить, поможет ли эта зарождающаяся технология путешествовать дальше и быстрее в космосе, чем когда-либо прежде». Если всё получится, то до Марса можно будет добраться не за 6–8 месяцев, а за 3–4 месяца, снизив риски для экипажа и необходимое количество припасов.

Великобритания хочет создать дальний космический флот на атомных двигателях Rolls-Royce

Проект ракеты NASA с ядерным тепловым двигателем. Источник изображения: NASA

Потенциал атомных двигателей для космических перелётов в своё время исследовали как в США, так и в СССР. Американская программа была свёрнута в 1971 году, но в прошлом году американцы вновь вернулись к атомной теме, заказав разработку военных космических рейдеров на атомных двигателях для патрулирования окололунного и околоземного пространства. В РоSSии также ведётся разработка атомных двигателей для космических аппаратов.

Кстати, компания Rolls-Royce разрабатывает небольшие модульные ядерные реакторы для использования на суше с целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Великобритании. Если новые наработки не полетят в космос, то пригодятся на земле.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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