В Израиле сообщили о разработке мгновенного теста на ковид

Устройство использует технологию дыхания, заявленная точность - 98%.

В Израиле сообщили о разработке мгновенного теста на ковид

Компания Scentech Medical, базирующаяся в столице Израиля Тель-Авиве, заявила о разработке мгновенного теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Израильский стартап Scentech Medical заявляет, что его мгновенный дыхательный тест на коронавирус имеет уровень точности 98 процентов, подобный уровню стандартного теста ПЦР", - говорится в сообщении.

В испытании приняли участие 784 человека, дыша в устройство в течение 10 секунд. Результаты теста доступны за несколько секунд.

По данным компании, устройство, используя свою так называемую технологию дыхания - сочетание программного и аппаратного обеспечения, - сумеет с высокой точностью дифференцировать положительные, отрицательные и содержащие антитела COVID-19, результаты теста.

Сейчас компания готовится подать заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) для разрешения на использование тестов. В FDA требуют, чтобы тест на коронавирус имел точность по меньшей мере 91%.

ПЦР-тест на коронавирус требует мазка из носа для сбора слизи и слюны, которые затем проверяют на подтверждение инфекции, если она есть. Если мазки не собирают надлежащим образом, например, это делают недостаточно обученный персонал, это может существенно повлиять на результат.

В компании надеются, что дыхательная технология поможет выявлять инфицированных еще до появления симптомов, таким образом остановив распространение вируса.

Напомним, в начале января ученые из Турции заявили, что разработали устройство, которое диагностирует заражение коронавирусом всего за 10 секунд. Работа устройства основана на основе оптических технологий.

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