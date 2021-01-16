Испытательный полёт Starship SN9 задержится: SpaceX заменит 2 двигателя прототипа

Последний прототип SpaceX Starship нуждается в некотором техническом обслуживании, прежде чем сможет подняться в небо. 13 января прототип Starship SN9 прошёл в быстрой последовательности три огневых испытания двигателей на площадке SpaceX в Южном Техасе. Три двигателя Raptor работали, пока машина оставалась прикреплённой к земле.

Испытательный полёт Starship SN9 задержится: SpaceX заменит 2 двигателя прототипа

SPadre.com

Эти кратковременные прожиги были частью предполётной процедуры для SN9, который готовится к испытательному полёту на большую высоту. Этот «большой прыжок» мог бы произойти уже в выходные, если бы статический огонь в среду прошёл идеально. Но, видимо, были выявлены проблемы.

«Два двигателя нуждаются в небольшом ремонте, поэтому они будут заменены», — заявил в Твиттере основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk). Он не назвал дату запуска SN9, но отметил в другом твите, что было бы разумно провести ещё одно испытание корабля статическим огнём после завершения замены двигателей. Так что полёт SN9 на выходных кажется маловероятным.

Испытательный полёт Starship SN9 задержится: SpaceX заменит 2 двигателя прототипа

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие отдалённые точки. Конструкция состоит из космического корабля высотой 50 метров под названием Starship и гигантской ракеты Super Heavy высотой ещё 70 метров. По словам господина Маска, оба компонента создаются, что быть многоразовыми и относительно быстро использоваться повторно после вертикальной посадки.

Ожидается, что предстоящий полет SN9 будет аналогичен предыдущему SN8, который 9 декабря поднялся в небо Техаса примерно на 12,5 км. Этот полёт стал первым испытанием Starship на столь большой высоте. По словам Илона Маска, прототип повёл себя очень хорошо, хотя его не удалось успешно приземлить.

Испытательный полёт Starship SN9 задержится: SpaceX заменит 2 двигателя прототипа


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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