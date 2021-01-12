В Саудовской Аравии построят экогород без машин, дорог и выбросов углерода

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (Mohammed bin Salman), являющийся председателем совета директоров мегапроекта Neom, анонсировал план строительства первого умного поселения The Line, управляемого ИИ.

AFP

Это будет сообщество будущего — без машин, дорог и выбросов углерода. План строительства является частью мегапроекта Neom стоимостью $500 млрд. Проект представляет собой видение того, как будет развиваться страна в «постнефтяной период». Цель проекта — обеспечить сосуществование планеты и человека в полной гармонии.

The Line представляет собой доступный для пешеходов «пояс гиперсвязанных будущих сообществ без машин и дорог, построенный среди природы». Протяжённость застроек The Line составит 170 км. Согласно опубликованному пресс-релизу, к 2030 году в поселении будет 1 млн жителей. К этому времени здесь будет создано 380 тыс. рабочих мест. На строительство инфраструктуры потратят от $100 до $200 млрд, сообщил наследный принц в воскресном обращении.

Как известно, создание Neom является важной частью плана принца Мухаммеда по диверсификации экономики крупнейшего в мире экспортёра нефти. Анонсированный в 2017 году глобальный мегапроект по строительству умного города охватывает более 10 000 квадратных миль (25,9 км2) в отдалённом районе на северо-западе страны. На веб-сайте проекта город описывается как «новаторская и дерзкая мечта», которая станет центром новых технологий и бизнеса.

Тем не менее с момента своего запуска проект сталкивается со скептицизмом и критиков, а также протестами граждан, вынужденных переехать, чтобы освободить место для строительства. Аналитики сомневаются, что план нереалистичен и не сможет привлечь инвестиции, необходимые в регионе, где уже имеются хорошо развитые транспортные и деловые хабы в Дубае, Абу-Даби и Катаре.

Согласно заявлению наследного принца, вблизи The Line будет построена сверхскоростная транспортная линия. На любое путешествие по городскому массиву будет уходить не больше 20 минут.

Здесь также будет находиться один из крупнейших аэропортов мира, сказал исполнительный директор Neom Надми Аль-Наср (Nadhmi Al-Nasr) в интервью телеканалу Al-Arabiya. Он не сообщил сроков его строительства, отметив только, что аэропорт будет последним элементом линии.



