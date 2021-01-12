В ВОЗ оценили шансы человечества создать коллективный иммунитет от коронавируса в 2021 году

Несмотря на старт вакцинации, органы здравоохранения должны сохранять соответствующие меры против COVID-19.

В ВОЗ оценили шансы человечества создать коллективный иммунитет от коронавируса в 2021 году
Фото: myseldon.com

Старт вакцинации от коронавируса в отдельных странах не сможет обеспечить человечеству коллективный иммунитет от COVID-19 до конца 2021 года.

Об этом в понедельник заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает "Интерфакс-Украина".

"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь определенного уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - сказала она на брифинге ВОЗ.

По ее словам, отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом. Поэтому, несмотря на старт вакцинации, органы здравоохранения должны сохранять соответствующие меры против COVID-19, а люди - придерживаться "социальных мер".

Напомним, власти Португалии объявили о введении нового карантина из-за третьей волны коронавируса COVID-19.

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