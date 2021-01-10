Moderna может произвести до 20 миллионов доз вакцины в первом квартале 2021-го

По словам гендиректора Moderna, американские и европейские производственные возможности компании позволяют выработать 600 млн доз в течение 2021 года.

Американская компания Moderna способна изготовить до 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.

Об этом заявил в интервью L’Express генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

"В течение первого квартала 2021 года завод в Швейцарии может произвести от 15 млн до 20 млн доз и поставить их странам Евросоюза , а также в Канаду, Израиль, Швейцарию и Великобританию", - заявил Бансель.

Он отметил, что на протяжении года производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставку 80 млн доз вакцины до конца ноября. Также компания может изготовить дополнительных 80 млн доз до конца декабря.

По словам гендиректора Moderna, американские и европейские производственные возможности компании позволяют выработать 600 млн доз в течение 2021 года.

Бансель подтвердил, что препарат дороже вакцины компании Pfizer, стоимость которой, по неофициальным данным, 12 евро.

Напомним, 7 января в компании Moderna заявили, что ее вакцина от ковида может защищать на протяжении нескольких лет. По словам главы компании, распад антител, созданных вакциной у людей, очень медленно снижается.

Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытаний составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.

В ноябре компания Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Участниками испытаний стали более 30 000 человек. После вакцинации ковидом заболели 196 человек, в том числе 185 тех, кто получил не препарат, а плацебо. То есть после препарата заразились только 11 человек.

Тяжелой формой коронавируса заболели 30 человек, и все они получали плацебо. Таким образом, считают в компании, эффективность вакцины от тяжелого состояния составляет 100%.