Британия разрешила применение вакцины Moderna
Правительство Великобритании уже заказало 7 млн доз этой вакцины.
Британские власти выдали разрешение на использование в стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna.
Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Это отличные новости: в нашем арсенале появилось новое орудие для борьбы против этого ужасного заболевания", - сказал министр.
По данным СМИ, правительство Великобритании уже заказало 7 млн доз этой вакцины, планируется сделать заказ еще на 10 млн доз. Однако эти дозы, вероятно, станут доступными не раньше марта.
Это уже третья вакцина от коронавируса, одобренная властями Великобритании. В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании AstraZeneca.
Как и вакцина Pfizer/BioNTech, препарат от Moderna также вводится двумя дозами.
В ноябре компания Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.
Директор американской компании Moderna Стефана Бансела утверждает, что препарат может защищать от болезни в течение нескольких лет.
Вакцинацию этим препаратом в США начали в конце декабря, а 6 января его одобрили для использования в ЕС.