Британия разрешила применение вакцины Moderna

Правительство Великобритании уже заказало 7 млн доз этой вакцины.

Британские власти выдали разрешение на использование в стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это отличные новости: в нашем арсенале появилось новое орудие для борьбы против этого ужасного заболевания", - сказал министр.

По данным СМИ , правительство Великобритании уже заказало 7 млн доз этой вакцины, планируется сделать заказ еще на 10 млн доз. Однако эти дозы, вероятно, станут доступными не раньше марта.

Это уже третья вакцина от коронавируса, одобренная властями Великобритании. В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании AstraZeneca.

Как и вакцина Pfizer/BioNTech, препарат от Moderna также вводится двумя дозами.

В ноябре компания Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Директор американской компании Moderna Стефана Бансела утверждает, что препарат может защищать от болезни в течение нескольких лет.