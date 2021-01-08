Moderna заявляет, что ее вакцина от ковида может защищать в течение нескольких лет

По словам главы компании, распад антител, созданных вакциной у людей, очень медленно снижается.

Директор американской компании Moderna, которая разработала вакцину от коронавируса, утверждает, что препарат может защищать от болезни в течение нескольких лет.

Соответствующее заявление Стефана Бансела обнародовало Reuters.

"Ужасный сценарий, описанный в СМИ весной, при котором вакцина работала всего месяц или два, я думаю, не имеет смысла. Распад антител, созданных вакциной у людей, очень медленно снижается. Мы считаем, что защита потенциально будет действовать в течение нескольких лет", - заявил он.

Бансел добавил, что Moderna собирается доказать эффективность своей вакцины и против двух недавно обнаруженных мутаций - британской и южноафриканской.

Напомним, что Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.

В ноябре компания Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Участниками испытаний стали более 30 000 человек. После вакцинации ковидом заболели 196 человек, в том числе 185 тех, кто получил не препарат, а плацебо. То есть после препарата заразились только 11 человек.

Тяжелой формой коронавируса заболели 30 человек, и все они получали плацебо. Таким образом, считают в компании, эффективность вакцины от тяжелого состояния составляет 100%.

Вакцинацию этим препаратом в США начали в конце декабря, а 6 января его одобрили к использованию в ЕС .

Как и вакцина Pfizer / BioNTech, препарат от Moderna также вводится двумя дозами.