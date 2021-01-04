В китайской лаборатории проросли семена риса, которые побывали на Луне

Зерна отправили, чтобы исследовать влияние космоса на них.

Фото: russian.people.com.cn

В Китае в наземной лаборатории проросли семена риса, побывавшие в космосе и на Луне в рамках миссии "Чанъэ-5". Рис "участвовал" в 23-дневной миссии модуля лунного зонда.

40 граммов риса, а также около 30 разновидностей других семян 15 дней вращались вокруг Луны. Об этом пишет China.org.

Ученые хотели проверить, как повлияет на семена уникальная лунная орбита, а также надеялись, что семена могут получить полезные мутации.

Ученые отмечают, что миссия дала возможность углубить изучение влияния космоса на рост и эволюцию на Земле.

"Чанъэ-5" - китайская межпланетная станция. Это первый аппарат Китая. Он был запущен 23 ноября, а 1 декабря он успешно приземлился на Луне, где собирал почву. 16 декабря он вернулся на Землю.

Напомним, что китайский зонд "Тяньвень-1" с момента запуска 23 июля 2020 года преодолел уже около 400 млн км. Аппарат должен достичь орбиты Марса через месяц, в феврале.

Национальное космическое управление Китая сообщило, что за 163 дня полета зонд сделал несколько селфи, фото, на котором видно Землю и Луну, выполнил три коррекции орбиты, совершил маневр в далеком космосе и провел ряд самопроверок.