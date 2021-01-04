В китайской лаборатории проросли семена риса, которые побывали на Луне

Зерна отправили, чтобы исследовать влияние космоса на них.

Фото: russian.people.com.cn

В Китае в наземной лаборатории проросли семена риса, побывавшие в космосе и на Луне в рамках миссии "Чанъэ-5". Рис "участвовал" в 23-дневной миссии модуля лунного зонда.

40 граммов риса, а также около 30 разновидностей других семян 15 дней вращались вокруг Луны. Об этом пишет China.org.

Ученые хотели проверить, как повлияет на семена уникальная лунная орбита, а также надеялись, что семена могут получить полезные мутации.

Ученые отмечают, что миссия дала возможность углубить изучение влияния космоса на рост и эволюцию на Земле.

"Чанъэ-5" - китайская межпланетная станция. Это первый аппарат Китая. Он был запущен 23 ноября, а 1 декабря он успешно приземлился на Луне, где собирал почву. 16 декабря он вернулся на Землю.

Напомним, что китайский зонд "Тяньвень-1" с момента запуска 23 июля 2020 года преодолел уже около 400 млн км. Аппарат должен достичь орбиты Марса через месяц, в феврале.

Национальное космическое управление Китая сообщило, что за 163 дня полета зонд сделал несколько селфи, фото, на котором видно Землю и Луну, выполнил три коррекции орбиты, совершил маневр в далеком космосе и провел ряд самопроверок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытанийВакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытаний
Вакцина от коронавируса дала побочную реакцию в ФинляндииВакцина от коронавируса дала побочную реакцию в Финляндии
Билл Гейтс сделал прогноз для человечества на 2021 годБилл Гейтс сделал прогноз для человечества на 2021 год
Микробиолог, который помог выявить Эбола, заявил о возможной новой смертельной болезниМикробиолог, который помог выявить Эбола, заявил о возможной новой смертельной болезни
Власти Пуэрто-Рико поддерживают идею восстановления радиотелескопа «Аресибо»Власти Пуэрто-Рико поддерживают идею восстановления радиотелескопа «Аресибо»
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животныхВ Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животных
Китай развернул свой флаг на ЛунеКитай развернул свой флаг на Луне
На Луне планируют развивать атомную энергетикуНа Луне планируют развивать атомную энергетику
NASA и Nokia запустят сеть 4G на ЛунеNASA и Nokia запустят сеть 4G на Луне
Лед на самой большой луне превратился в странное веществоЛед на самой большой луне превратился в странное вещество
Ученый NASA вырастил редис в "лунном грунте": грядки на ЛунеУченый NASA вырастил редис в "лунном грунте": грядки на Луне
Кина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник BilibiliКина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник Bilibili
В Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавирусаВ Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавируса
NASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на ЛунеNASA раскрыло подробности об аппарате Lunar Flashlight для поиска льда на Луне
Фрукты, которые в сочетании с лекарствами, могут спровоцировать смертьФрукты, которые в сочетании с лекарствами, могут спровоцировать смерть
Последние новости
Подгружаем последние новости