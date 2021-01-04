Германия снизила выбросы парниковых газов до запланированного уровня на фоне пандемии

С восстановлением экономики в 2021 году эмиссия CO2 может вновь возрасти.

Объем выбросов парниковых газов в Германии в прошлом году был на 42,3 процента ниже уровня 1990 года. Достичь поставленной цели в области защиты климата стране удалось благодаря пандемии коронавируса, передает DW.

По данным аналитического центра Agora Energiewende (AE), которые приводит агентство dpa, объем выбросов парниковых газов в прошлом году оказался на 42,3 процента (на 722 миллиона тонн) ниже уровня 1990 года. При этом немецкие власти ставили задачу снизить вредные выбросы за 30 лет на 40 процентов.

Эмиссии углекислого газа в прошлом году упали более чем на 80 миллионов тонн. Однако на две трети это сокращение обусловлено последствиями ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Если бы их не было, снижение составило бы всего около 25 миллионов тонн, и климатических целей на 2020 год достичь бы не удалось, пишут аналитики AE.

В 2020 году энергопотребление на немецком рынке упало на 8,7% по сравнению с 2019 годом и достигло минимума в истории объединенной Германии. Об этом свидетельствовали предварительные итоги, опубликованные "рабочей группой по энергетическим отчетам" (AGEB).

Кроме того, наценка на выбросы двуокиси углерода в ЕС держалась на достаточно высоком уровне, удорожая вредное для экологии производство энергии за счет угля, а стоимость газа, наоборот, была довольно низкой. Наконец, прошедшая зима в Европе была достаточно мягкой, что снизило выбросы при отоплении домов.

Вместе с тем исполнительный директор Agora Energiewende Патрик Грайхен исходит из того, что в 2021 году вредные для окружающей среды выбросы снова вырастут. Секторы транспорта и промышленности снова нарастят эмиссии, как только экономика восстановится.

Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский во время Международного саммита климатических амбиций заявил, что Украина к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на 58-64%.