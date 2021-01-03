Власти Пуэрто-Рико поддерживают идею восстановления радиотелескопа «Аресибо»

За три дня до окончания 2020 года уходящая в отставку губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед (Wanda V?zquez Garced) подписала распоряжение о финансировании начальных работ, которые могут стать первым этапом в восстановлении обрушившегося в ноябре радиотелескопа «Аресибо». Тогда 900-тонная платформа с оборудованием рухнула на 305-метровую антенну, пробив в ней дыру.

Дыра в антенне радиотелескопа «Аресибо»

Распоряжение губернатора касается собственных средств Пуэрто-Рико и предписывает использовать $8 млн на уборку обломков после разрушения платформы и антенны, а также на оценку ущерба. На полное восстановление объекта необходимо на пару порядков более значительные суммы, которые может выделить только Конгресс США . Между тем, в бюджет 2021 года пункт о восстановлении «Аресибо» не внесён.

Тем не менее, в записке с комментариями к бюджету Национальному научному фонду США , который определяет необходимость в крупных научных проектах и курирует их, предписано сделать оценку повреждений и целесообразность восстановления радиотелескопа. Кроме того, весной 2021 года ожидается отчёт научного сообщества астрофизиков с планами проектов на следующее десятилетие. Составляющая отчёт группа уведомлена о разрушении «Аресибо» и может дать по этому поводу свои рекомендации.

Добавим, в своём распоряжении о финансировании работ по уборке обломков радиотелескопа и возмещению ущерба окружающей среде губернатор Ванда Васкес Гарсед выразила надежду, что в случае восстановления радиотелескопа имеет смысл модернизировать радиопередатчик, увеличить эффективную апертуру антенны и поле обзора. Вряд ли это в компетенции местных властей, но мысль правильная. Там фактически всё придётся строить с нуля, сэкономив, разве что, на подготовке площадки.



