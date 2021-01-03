Микробиолог, который помог выявить Эбола, заявил о возможной новой смертельной болезни
Новая болезнь может быть такой же заразной, как коронавирус.
У женщины из Конго выявили болезнь с симптомами геморрагической лихорадки, однако тесты на лихорадку Эбола и другие болезни были отрицательные.
Об этом пишет Daily Mail.
Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который помог открыть вирус Эбола в 1976 году, считает, что это женщина может быть нулевым пациентом нового патогена под названием "Болезнь Х".
Считается, что новая болезнь может быть такой же заразной, как коронавирус, с 50-90% смертности Эбола.
Муембе-Тамфум добавил, что в тропических лесах Африки "появляются новые и потенциально смертельные вирусы”.
"Сейчас мы живем в мире, где появятся новые патогены. И это представляет собой угрозу для человечества", - добавил он.
По мнению профессора, будущие пандемии могут быть хуже, чем Covid-19 и более апокалиптическими.