Китайский зонд достигнет орбиты Марса в феврале

После выхода на орбиту зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места посадки в мае.

Китайский зонд "Тяньвень-1" с момента запуска 23 июля 2020 года преодолел уже около 400 млн км. Аппарат должен достичь орбиты Марса через месяц.

Об этом пишет Xinhua.

Национальное космическое управление Китая сообщило, что за 163 дня полета зонд сделал несколько селфи, фото, на котором видно Землю и Луну, выполнил три коррекции орбиты, совершил маневр в далеком космосе и провел ряд самопроверок.

Зонд уменьшит скорость, когда будет подходить к красной планете, зайдет на орбиту и начнет подготовку к посадке.

"Тяньвень-1" весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения.

После выхода на орбиту Марса зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места посадки в мае.

Посадка, которая продлится 7-8 минут, станет самой сложной частью миссии. Зонд будет использовать свою аэродинамическую форму, парашют и тормозную ракету для замедления.

После посадки марсоход будет проводить исследования в течение не менее 90 марсианских дней (около трех месяцев на Земле). Орбитальный аппарат в течение одного марсианского года (около 687 дней на Земле) будет обеспечивать связь с марсоходом, проводя собственное научное исследование.

Напомним, в декабре прошлого года первый прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки после удачного запуска со стартовой площадки компании в округе Камерон, штат Техас.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытанийВакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытаний
Вакцина от коронавируса дала побочную реакцию в ФинляндииВакцина от коронавируса дала побочную реакцию в Финляндии
Билл Гейтс сделал прогноз для человечества на 2021 годБилл Гейтс сделал прогноз для человечества на 2021 год
Во Львове впервые провели операцию по пересадке печениВо Львове впервые провели операцию по пересадке печени
Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и SpotBoston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot
Блок рекламы


Похожие новости
Китайский зонд доставил на Землю грунт с ЛуныКитайский зонд доставил на Землю грунт с Луны
Китайский зонд «Чанъэ-5» с кусочками Луны начал путь к ЗемлеКитайский зонд «Чанъэ-5» с кусочками Луны начал путь к Земле
Китайский зонд состыковался с кораблем на орбите ЛуныКитайский зонд состыковался с кораблем на орбите Луны
Зонды «Вояджер», которым уже более 40 лет, обнаружили новый тип электронных вспышек СолнцаЗонды «Вояджер», которым уже более 40 лет, обнаружили новый тип электронных вспышек Солнца
Китайский аппарат Chang'e 5 собрал лунный грунт для отправки на ЗемлюКитайский аппарат Chang'e 5 собрал лунный грунт для отправки на Землю
Китай до конца недели запустит зонд для доставки на Землю лунных породКитай до конца недели запустит зонд для доставки на Землю лунных пород
Орбиты древних звезд рассказали об эволюции Млечного ПутиОрбиты древних звезд рассказали об эволюции Млечного Пути
Зонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы БеннуЗонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы Бенну
Зонд OSIRIS-REx собрал образцы грунта с астероида БеннуЗонд OSIRIS-REx собрал образцы грунта с астероида Бенну
Airbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на ЗемлюAirbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на Землю
Последние новости
Подгружаем последние новости