Китайский зонд достигнет орбиты Марса в феврале

После выхода на орбиту зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места посадки в мае.

Китайский зонд "Тяньвень-1" с момента запуска 23 июля 2020 года преодолел уже около 400 млн км. Аппарат должен достичь орбиты Марса через месяц.

Об этом пишет Xinhua.

Национальное космическое управление Китая сообщило, что за 163 дня полета зонд сделал несколько селфи, фото, на котором видно Землю и Луну, выполнил три коррекции орбиты, совершил маневр в далеком космосе и провел ряд самопроверок.

Зонд уменьшит скорость, когда будет подходить к красной планете, зайдет на орбиту и начнет подготовку к посадке.

"Тяньвень-1" весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения.

После выхода на орбиту Марса зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места посадки в мае.

Посадка, которая продлится 7-8 минут, станет самой сложной частью миссии. Зонд будет использовать свою аэродинамическую форму, парашют и тормозную ракету для замедления.

После посадки марсоход будет проводить исследования в течение не менее 90 марсианских дней (около трех месяцев на Земле). Орбитальный аппарат в течение одного марсианского года (около 687 дней на Земле) будет обеспечивать связь с марсоходом, проводя собственное научное исследование.

Напомним, в декабре прошлого года первый прототип для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки после удачного запуска со стартовой площадки компании в округе Камерон, штат Техас.