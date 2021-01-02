Вакцина от коронавируса дала побочную реакцию в Финляндии

Вакцина от коронавируса все еще проходит испытания и неясно в полной мере, как она повлияет на того или иного человека. В Финляндии еще в декабре 2020 года начали иммунизацию медицинских работников, и только сейчас зафиксирована первая побочная реакция на препарат.

Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию в Финляндии

Финское Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первую заявку, в которой говорится о побочной реакции на вакцину от Covid-19.

Представитель национального компетентного регуляторного органа при Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, курирующего фармацевтическую отрасль, заявила, что на сегодняшнее время зафиксированные побочные симптомы остаются в секрете.

По словам главного врача Майи Кауконен, планируется получить, как минимум, пять свидетельств о реакции на вакцину, прежде чем говорить о каких-то побочных эффектах.

«Когда мы получим, по меньшей мере, пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», - отметила Кауконен.

Финское правительство начало вакцинацию препаратами фирм Pfizer и Biontech 27 декабря 2020 года. Первым прошел иммунизацию медицинский персонал. На сегодня уже сотрудники пяти крупных больничных округов Финляндии получили укол от Covid-19.

Напомним, в первый день 2021 года в Украине зафиксировано более 5000 заболевших коронавирусом.


Анастасия Березовская, Тудей

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