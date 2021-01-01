Билл Гейтс сделал прогноз для человечества на 2021 год

Американский миллиардер и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс назвал 2020 год разрушительным, но при этом выразил уверенность, что 2021 год будет намного лучше. Об этом сооснователь Microsoft написал в своем блоге.

Билл Гейтс сделал прогноз на 2021 год, назвав 12 поводов для радости

Билл Гейтс напомнил, что в 2020 году из-за коронавируса в мире умерли больше 1,6 миллиона человек, а мировая экономика понесла ущерб, измеряемый триллионами долларов. Но в следующем году, считает миллиардер, у жителей нашей планеты есть как минимум 12 поводов для радости.

По мнению Гейтса, благодарности заслуживает скорость, с которой фармацевтические компании создали и протестировали вакцину от коронавируса, и в следующем году вакцинироваться сможет значительная часть населения Земли.

Позитивным моментом Гейтс считает то, что люди за этот год осознали необходимость социального дистанцирования, что в свою очередь, будет снижать скорость распространения инфекции в будущем. Наблюдение за тем, как страны борются с пандемией, вселяет в предпринимателя оптимизм.

Билл Гейтс сделал прогноз на 2021 год, назвав 12 поводов для радости

Позитивным, по мнению Гейтса, есть и то, что фармацевтические компании начали разделять между собой финансовые риски и делятся друг с другом производственными ресурсами и технологиями.

Для полной победы над вирусом необходимо произвести от пяти до 10 млрд доз вакцин. Но это не самая главная проблема. Основное препятствие здесь - логистика. Однако человечество сможет решить и этот вопрос”, - считает Билл Гейтс.

Ранее Билл Гейтс предполагал, что бедные страны не справятся с пандемией коронавируса, но сейчас рад ошибаться. Также, по его прогнозу, весной 2021 года пандемия коронавируса пойдет на спад.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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