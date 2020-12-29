Во Львове впервые провели операцию по пересадке печени

С помощью пересадки органов одного донора врачам удалось спасти четыре жизни.

Во Львове впервые провели операцию по пересадке печени
Фото: Олег Самчук

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые трансплантировали печень, от того же донора были пересажены еще сердце и две почки.

Об этом сообщил в Facebook директор больницы Олег Самчук.

"Трансплантация печени теперь и во Львове. В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова еще четыре спасенных жизни. В воскресенье в нашей больнице пересажено четыре органа - сердце, две почки и печень. Трансплантация печени состоялась впервые в Западной Украине. Наше медучреждение стало вторым местом в стране, где отныне делают такие операции", - написал Самчук.

Фото: Олег Самчук

По его словам, донор - 47-летняя женщина, умершая от кровоизлияния в мозг. Разрыв аневризмы. После констатации смерти мозга ее мама, брат и сын дали согласие на донорство.

Фото: Олег Самчук

Реципиенткой печени стала 39-летняя женщина из Житомира, у которой был цирроз. Орган уже был критически поражен, и спасти ее могла только трансплантация.

"Чтобы ее выполнить, на наше приглашение из Киева приехала команда Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова во главе с Александром Гриненко. Операцию делали совместно с нашими специалистами. Она длилась 11 часов", - написал директор львовской больницы.

Фото: Олег Самчук

Он рассказал, что сердце получил 45-летний одессит. После инфаркта его собственный орган не мог выполнять свою функцию. Донорское сердце было для него единственным шансом жить. Операцию выполняли совместно с командой Института сердца Минздрава Украины во главе с Борисом Тодуровым и Гавриилом Ковтуном.

"Реципиентами почек стали жители Тернопольщины - 35-летняя женщина и 47-летний мужчина. Органы им наши трансплантологи во главе с Максимом Овечко пересаживали тоже совместно с врачами Национального института хирургии и трансплантологии им.О.О.Шалимова", - добавил Самчук.

Фото: Олег Самчук

Напомним, 25 декабря в Украине провели девятую за год операцию по пересадке сердца. В Львовской клинической больнице медицинской помощи трансплантировали сердце человеку, у которого оно останавливалось шесть раз за год. Пациент - 30-летний мужчина из Мукачево. Его сердце было в критическом состоянии после перенесенной пневмонии.

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