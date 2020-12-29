Вакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытаний

Американская компания Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР, говорится в официальном сообщении компании.

Отмечается, что третий этап проводится при поддержке американских партнеров и правительства США под эгидой операции Warp Speed.

К тестированию планируют привлечь 30 тысяч добровольцев, среди которых есть люди старше 65 лет. Не менее 15% составят афроамериканцы. Двум третям волонтеров введут настоящий препарат, другие получат плацебо.

Прививка состоит из двух доз, которые нужно вводить с разницей в три недели. Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8 ° C.

США уже готовятся утвердить препарат Novavax для экстренного использования. На его разработку правительство выделило 1,6 млрд долларов. В январе компания планирует поставить на американский рынок 100 млн доз вакцины и еще 60 млн - в Великобританию.