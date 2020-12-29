Вакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытаний

Novavax стала пятой компанией, которая проводит исследования вакцины на территории США.

Вакцина от COVID компании Novavax перешла на финальный этап испытаний
Фото: cgtn.com

Американская компания Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР, говорится в официальном сообщении компании.

Отмечается, что третий этап проводится при поддержке американских партнеров и правительства США под эгидой операции Warp Speed.

К тестированию планируют привлечь 30 тысяч добровольцев, среди которых есть люди старше 65 лет. Не менее 15% составят афроамериканцы. Двум третям волонтеров введут настоящий препарат, другие получат плацебо.

Прививка состоит из двух доз, которые нужно вводить с разницей в три недели. Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8 ° C.

США уже готовятся утвердить препарат Novavax для экстренного использования. На его разработку правительство выделило 1,6 млрд долларов. В январе компания планирует поставить на американский рынок 100 млн доз вакцины и еще 60 млн - в Великобританию.

Novavax стала пятой компанией, которая проводит исследования для изготовления новой вакцины на территории США. Компании Pfizer и Moderna уже прошли соответствующие процедуры тестирования и одобрения американским регулятором своих вакцин от COVID-19. Компании AstraZeneca и Johnson & Johnson с сентября проводят третью фазу испытаний в Соединенных Штатах.

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