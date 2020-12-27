Илон Маск заявил, что SpaceX задействует обе стартовые площадки Starship и скоро начнёт испытания ускорителя Super Heavy

SpaceX намерена значительно ускорить свою программу разработки сверхтяжёлого возвращаемого корабля Starship в новом году. В частности, исполнительный директор и основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) отметил в Twitter , что компания будет стремиться использовать обе стартовые площадки на своём космодроме в Бока-Чика, а всего через несколько месяцев начнёт испытания ускорителя Super Heavy.

На каждой из стартовых площадок компания установит прототипы ракет-носителей. Напомним: недавно SpaceX уже разместила следующий прототип Starship SN9 (девятый в текущей серии) на площадке B на своём космодроме в Техасе.

SN9 будет следующей ракетой, которая пройдёт активный этап испытаний после того, как компания успешно подняла предыдущий прототип SN8 на высоту около 12 км, а затем выполнила с его помощью управляемое падение и разворот в вертикальное положение перед реактивной посадкой — это решающий манёвр, который будет использоваться в серийной версии корабля. SN8 разбился: автоматика не справилась с компенсацией набранной при падении скорости, но SpaceX всё же достигла ключевых целей в том испытании и даже «перевыполнила план».

Теперь SN9 пройдёт наземные испытания, а затем будет направлен на лётные испытания. Это предоставит команде ещё более ценные данные для дальнейших тестов, чтобы в итоге достичь орбиты с помощью прототипа корабля Starship. Сообщение Маска о том, что два прототипа будут установлены рядом друг с другом на площадках A и B на космодроме в Бока-Чика может указывать на то, что темпы испытательных полётов будут форсироваться, чтобы соответствовать желанию компании как можно быстрее продвинуться в создании ракеты, на которую возлагаются большие надежды и в деле освоения Луны, и даже полётов к Марсу.

Между тем, новости о том, что скоро могут начаться испытания ускорителя Super Heavy, тоже являются поводом с оптимизмом смотреть на 2021 год проекта Starship и компании SpaceX в целом. Super Heavy — это ускоритель (первая ступень), который SpaceX будет использовать для орбитальных запусков Starship и, в конечном итоге, для продвижения в дальний космос, включая Марс. Super Heavy будет иметь высоту около 70 метров (сам корабль — ещё 50 метров) и включать 28 двигателей Raptor, чтобы обеспечить грузоподъёмность, необходимую для преодоления гравитации Земли и вывода Starship на орбиту.

Текущее состояние космодрома в Бока-Чика



