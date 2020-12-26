NASA испытало новый компактный луноход

Четырехколесный CubeRover испытали в 120-тонном контейнере с камнями и пылью реголита, имитирующем поверхность Луны.

Фото: nasa.gov

В Космическом центре имени Кеннеди во Флориде испытали новую модель компактного лунохода.

Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Роботизированный вездеход испытали в 120-тонном контейнере с камнями и пылью реголита, имитирующем поверхность Луны.

"Четырехколесный CubeRover преодолел дюны из абразивной пыли, развернулся на месте, а затем катился вверх и вниз по крутым стенам траншеи в лаборатории "Granular Mechanics and Regolith Operations (GMRO)", - говорится в сообщении.

Луноход выполнил более 150 тестов на мобильность.

Фото: nasa.gov

Создатели вездехода из компании "Astrobotic Technology" (Питтсбург) работали вместе с командой Кеннеди, оценивая маневренность лунохода и работу его датчика, двигателя и системы питания в пыли.

NASA стимулирует коммерческую разработку малых марсоходов, поскольку их стандартизированная конструкция позволяет выполнять различные миссии, которые расширят научную, исследовательскую и коммерческую деятельность на Луне.

Фото: nasa.gov

Директор "Astrobotic" по вопросам планетарной мобильности Майк Провенцано отметил, что вездеходы CubeRoversvers - легкие (почти 4,5 кг), а расходы на их запуск и разработку - относительно низкие. "Это значительно снижает затраты на полет и делает CubeRovers идеальной платформой для демонстрационных миссий", - добавил он.

Напомним, Украина стала девятой страной-пидписантом договоренностей в рамках программы аэрокосмического агентства США NASA "Артемида" о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Цель программы Artemis - высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году.

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