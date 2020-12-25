На Землю, на территории Китая, упал гигантский метеорит (видео)

На территории Китая упал гигантский метеорит. Массивное небесное тело упало в провинции Цинхай в окрестностях города Юйшу, расположенного на территории Юйшу-Тибетского автономного округа, сообщает ladbible.

У специалистов появилось основание назвать его гигантским после того, как в Сети было опубликовано видео его пролета по небосклону, снятое многочисленными очевидцами. Вскоре после этого сейсмологи зафиксировали толчок вблизи города Юйшу. Там как раз расположены горные селения. Однако, несмотря на то, что метеорит упал утром 23 декабря, пока оттуда не поступало сведений о жертвах среди людей.

А между тем, по оценкам сейсмологов, такой толчок могло дать тело массой около 10 тонн. К счастью, метеорит не упал в густонаселенной местности, а то последствия катастрофы были бы очень масштабными.

Падение метеорита наблюдало множество людей. Это произошло около 7:25 утра по местному времени. На улице еще было довольно темно, а небесное тело так осветило все вокруг, что на какое-то время стало светлее, чем в самый яркий солнечный день.

"Все началось с малой яркой точке на небосводе, однако через три минуты стало очень большим и ярким", - рассказал местный житель Дан Ба, который как раз в то время вел своего ребенка в школу.



Астрономы предрекают Земле более масштабные разрушения

Астрономы из Гавайского университета уже говорят, что падение этого метеорита может быть предвестником столкновения с землей астероида Апофис, открытого учеными в 2004 году и названного в честь древнеегипетского бога хаоса. Вначале ученые считали, что он ничем не угрожает нашей планете, однако из-за небольшого отклонения его орбиты появилась вероятность, что он может столкнуться с Землей 12 апреля 2068 года.

Его масса, по приблизительным оценкам, составляет 2,7?1010 кг или же 27 миллионов тонн. При столкновении с таким небесным телом будет катастрофа глобальных масштабов, однако к "ядерной зиме" и вымиранию всего живого на Земле это не приведет, обнадежили ученые. Но все же последствия такого столкновения могут отбросить человеческую цивилизацию назад на сотни лет. Кроме того, много зависит от того, в какую точку земного шара упадет эта громадина. Ведь может попасть и в какую-нибудь атомную станцию…

В общем, високосный 2020 год не устает держать планету в напряжении. А ведь многие думали, что взошедшая над горизонтом 21 декабря Вифлеемская звезда была последним неординарным событием уходящего года.