В Британии обнаружили еще один новый штамм ковида

Вирус был занесен в страну из ЮАР.

В Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса, занесенный в страну из ЮАР.

Об этом заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он мутировал сильнее ранее обнаруженного в Британии штамма", - сказал он.

Министр сообщил, что Великобритания прекращает принимать авиарейсы из ЮАР.

Ранее сообщалось, что по информации британского министерства здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразен, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет данных о том, что он более смертоносный.

Сейчас продолжаются исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется и связано ли это с самым штаммом или с комбинацией различных факторов.

Напомним, в минувшую субботу премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон объяснил, что принял решение о локдауне, в частности, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывших из Великобритании.

С 8 декабря в Британии официально стартовала программа вакцинации. Первой пациенткой в мире, которая получила вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан.