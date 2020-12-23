Канада одобрила использование вакцины Moderna
Согласно выводам специалистов, вакцина является безопасной и качественной.
Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской фармацевтической компанией Moderna.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня Министерство здравоохранения одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna", - говорится в сообщении.
Согласно выводам специалистов, вакцина является безопасной и качественной. Ее эффективность не вызывает сомнений.
Ранее в Соединенных Штатах разрешили использовать вакцину от коронавируса компании Moderna.
Напомним, Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.