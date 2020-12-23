Канада одобрила использование вакцины Moderna

Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской фармацевтической компанией Moderna.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня Министерство здравоохранения одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna", - говорится в сообщении.

Согласно выводам специалистов, вакцина является безопасной и качественной. Ее эффективность не вызывает сомнений.

Ранее в Соединенных Штатах разрешили использовать вакцину от коронавируса компании Moderna.

Напомним, Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.