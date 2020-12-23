Apple получила патент на управление наушниками с помощью движений языка, лица и рук

Устройство сможет распознавать сигналы как изнутри тела, так и снаружи.

Apple получила патент на управление наушниками с помощью движений языка, лица и рук
Фото: Apple

Американская компания Apple получила патент на управление наушниками AirPods через взаимодействие с телом пользователя. Компания предлагает использовать специальные прикосновения к лицу для работы с наушниками, пишет TJournal.

В патенте Apple речь идет о системе управления, которая может распознавать сигналы ввода и после этого менять работу наушников. Устройство сможет распознавать сигналы как изнутри тела, так и снаружи. Например, прикосновение к ушам, данные с ушных каналов, головы, тела, а также отдельных частей тела.

Вводными данными могут быть любые действия, которые может распознать устройство. В патенте описываются различные способы управления наушниками через тело, в том числе свайпы, нажатие и другие способы. Устройство также сможет распознать щелканье зубами или языком.

Среди других способов управления - вокальные звуки и "субвокализации": звуки голоса, находящиеся ниже уровня, на котором люди обычно могут слышать - ниже нуля децибел. Устройство также может зафиксировать в качестве сигнала перемещение части тела, например, движения головой, руками, ногами и не только. Управлять наушниками предлагается и посредством контакта с другими людьми или предметами.

Наушники смогут улавливать сигналы с помощью микрофона, направленного в ухо. Это одна из особенностей AirPods Pro, которая необходима для работы шумоподавления.

В августе Apple уже получала патент на новый способ управления AirPods Pro. Тогда компания запатентовала возможность взаимодействовать с наушниками "воздушными жестами". Патенты Apple обычно не означают, что какая-то функция точно появится в будущих продуктах: компания может применить патент только через много лет и даже десятилетия, а может не применить вообще.

Ранее сообщалось, что Apple хочет научить Siri говорить на украинском.

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