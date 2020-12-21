Юпитер и Сатурн максимально сблизятся впервые за почти 400 лет: явление можно увидеть невооруженным глазом

Последний раз такое явление наблюдали в 1623 году.

Юпитер и Сатурн максимально сблизятся впервые за почти 400 лет: явление можно увидеть невооруженным глазом
Фото: JPL-Caltech / NASA

21 декабря впервые за 397 лет состоится максимальное сближение планет Юпитер и Сатурн.

Об этом пишет Громадське.

Сближением ученые называют явление, когда планеты находятся на примерно одной линии с Землей. Каждая планета вращается вокруг Солнца по своей орбите в примерно той же плоскости, и время от времени они «догоняют» друг друга. Из-за этого на небе кажется, будто планеты сближаются.

Юпитер и Сатурн отделяют 730 миллионов километров.Юпитер и Сатурн "догоняют" друг друга каждые 20 лет. Но вечером 21 декабря они впервые так сблизятся с июля 1623 года: если смотреть с Земли, то расстояние между планетами составляет одну десятую градуса или одну пятую ширины Луны.

Еще ближе, чем 21 декабря, Юпитер и Сатурн один раз подходили друг к другу в марте 1226 года.

Космическое явление можно будет наблюдать без телескопа.

Напомним, 18 декабря астрономы нашли во Вселенной новую двойную планету. Космическое тело находится на расстоянии в 450 световых лет от Земли в звездной ассоциации Змееносец.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
COVID-19: после выздоровления многие люди умираютCOVID-19: после выздоровления многие люди умирают
Коронавирус может долго быть жизнеспособным и опасным в организме некоторых людейКоронавирус может долго быть жизнеспособным и опасным в организме некоторых людей
Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем годуПервые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
Китайский зонд доставил на Землю грунт с ЛуныКитайский зонд доставил на Землю грунт с Луны
Немецкая компания CureVac начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавирусаНемецкая компания CureVac начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
К МКС впервые пристыковались сразу два корабля Илона МаскаК МКС впервые пристыковались сразу два корабля Илона Маска
В декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со СредневековьяВ декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со Средневековья
Ученые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животныхУченые доказали, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у животных
Предметы виртуального мира теперь можно "потрогать"Предметы виртуального мира теперь можно "потрогать"
Ученые нашли возможного предка лошадей и носороговУченые нашли возможного предка лошадей и носорогов
Ученые впервые смогли реконструировать весь мозг динозавраУченые впервые смогли реконструировать весь мозг динозавра
В США впервые одобрили лекарство от коронавирусаВ США впервые одобрили лекарство от коронавируса
Физики впервые достигли сверхпроводимости при комнатной температуреФизики впервые достигли сверхпроводимости при комнатной температуре
У амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железыУ амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железы
Исследователи впервые извлекли ДНК насекомых, пойманных в смолуИсследователи впервые извлекли ДНК насекомых, пойманных в смолу
Последние новости
Подгружаем последние новости