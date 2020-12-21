Юпитер и Сатурн максимально сблизятся впервые за почти 400 лет: явление можно увидеть невооруженным глазом

Последний раз такое явление наблюдали в 1623 году.

21 декабря впервые за 397 лет состоится максимальное сближение планет Юпитер и Сатурн.

Об этом пишет Громадське.

Сближением ученые называют явление, когда планеты находятся на примерно одной линии с Землей. Каждая планета вращается вокруг Солнца по своей орбите в примерно той же плоскости, и время от времени они «догоняют» друг друга. Из-за этого на небе кажется, будто планеты сближаются.

Юпитер и Сатурн отделяют 730 миллионов километров.Юпитер и Сатурн "догоняют" друг друга каждые 20 лет. Но вечером 21 декабря они впервые так сблизятся с июля 1623 года: если смотреть с Земли, то расстояние между планетами составляет одну десятую градуса или одну пятую ширины Луны.

Еще ближе, чем 21 декабря, Юпитер и Сатурн один раз подходили друг к другу в марте 1226 года.

Космическое явление можно будет наблюдать без телескопа.

Напомним, 18 декабря астрономы нашли во Вселенной новую двойную планету. Космическое тело находится на расстоянии в 450 световых лет от Земли в звездной ассоциации Змееносец.