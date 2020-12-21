Археологи воссоздали плиты храма, где ходил Иисус

Две тысячи лет назад был использован известняк ручной работы и камень Мертвого моря, а также мрамор.

Археологи воссоздали плиты храма, где ходил Иисус
Фото: REUTERS

Израильские археологи, опираясь на реликвии и исторические тексты, воссоздали плиты храма на Елеонской горе в Иерусалиме, где две тысячи лет назад ходил Иисус Христос.

Воспроизведение пола было "очень тяжелой работой", которая заняла семь месяцев, пишет Reuters.

По мнению ученых, когда Иисус вошел в древний еврейский храм в Иерусалиме, его ноги встретились с тесаным камнем, плитками с геометрическим узором и пятнами. Они были прохладными и шероховатыми на ощупь.

"Мы даже сделали царапины и все виды следов, создали такой же вид, как в то время", - цитирует агентство израильских ученых.

Согласно Новому Завету, Иисус еще мальчиком ходил в храм на паломничество и обучения и, будучи старшим проповедником, в гневе выгонял из храма менял. Евангелие от Иоанна описывает его "хождением в храме на портике Соломона".

Храм был спроектирован царем Иродом, как и другие крупные сооружения римской эпохи Иудеи. Уцелевшие плитки из этих руин рассказали археологам, материалы были использованы известняк ручной работы и камень Мертвого моря, а также импортный мрамор, - и инкрустация имела орнаментированный стиль "Opus Sectile".

Иосиф Флавий, еврейский историк того времени, писал, что храмовые пола были "изложены различными камнями", что является еще одним свидетельством того, что плитка была разного цвета и фактуры.

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