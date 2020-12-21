Новую разновидность COVID обнаружили в Англии еще в сентябре, но не придали этому значения, - СМИ

Пока нет доказательств, что новый штамм коронавируса опаснее.

Новую разновидность COVID обнаружили в Англии еще в сентябре, но не придали этому значения, - СМИ
Фото: kyivcity.gov.ua

Новый штамм коронавируса, который получил название VUI 202012/01, который распространяется быстрее других, был обнаружен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а полный геном был расшифрован в октябре.

Об этом сообщила специалист Службы общественного здравоохранения Сьюзан Хопкинс, передает Sky news.

По ее словам, сначала специалисты не придали этому значения, так как вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Сьюзан Хопкинс отметила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был обнаружен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии.

"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.

Пока нет доказательств того, что новый вариант коронавируса вызывает непропорционально большое количество госпитализаций.

"Мы не видим непропорционально большого числа людей, попадающих в больницу за последние две недели, и мы не наблюдаем пока никакого увеличения смертности", - добавила она.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм вируса "до 70 процентов заразнее", чем известные до этого варианты.

В Лондоне и на юго-востоке Англии из-за появления этой мутации в воскресенье введен усиленный локдаун и отменено запланированное ранее рождественское ослабление ограничений. Кроме Великобритании и Италии, этот штамм также обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.

Ряд европейских стран уже прекратили или прекращают авиасообщение с Великобританией. О соответствующем решении в воскресенье сообщили власти Германии, Нидерландов, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Латвии, Франции, Бельгии.

ЕС созывает срочную встречу в рамках европейского кризисного механизма для обсуждения сложившейся ситуации и дальнейших мер.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилить ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании.

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