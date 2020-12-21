Фото дня: остатки спиральных рукавов увядающей галактики

Фото дня: остатки спиральных рукавов увядающей галактики

На сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) в рубрике «Изображение недели» представлена фотография структуры NGC 1947 — галактики в созвездии Золотой Рыбы, находящейся на удалении приблизительно 40 млн световых лет от нас.

NGC 1947 — это линзовидная или линзообразная галактика. Такие объекты занимают промежуточное положение между эллиптическими и спиральными галактиками. Линзовидные галактики потратили или потеряли свою межзвёздную материю, а поэтому частота формирования звёзд в них невысока. Основным населением подобных структур являются старые светила.

Фото дня: остатки спиральных рукавов увядающей галактики

На представленном снимке, как отмечается, запечатлены остатки спиральных рукавов, которыми некогда обладала галактика. Поскольку процессы звёздообразования в NGC 1947 протекают с пониженной интенсивностью, галактика, как полагают учёные, с течение времени будет тускнеть, постепенно увядая.

Добавим, что запечатлённый объект был открыт почти 200 лет назад английским астрономом Джеймсом Данлопом (James Dunlop), работавшим у сэра Томаса Брисбена в его частной обсерватории.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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