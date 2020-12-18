Астрономы нашли во Вселенной новую двойную планету

Космическое тело находится на расстоянии в 450 световых лет от Земли в звездной ассоциации Змееносец.

Астрономы нашли во Вселенной новую двойную планету
Фото: NASA, ESA,

Ученые из университета Берна, Швейцария, обнаружили в космосе новую двойную планету.

Об этом сообщила пресс-служба университета.

Сама двойная планета под названием CFHTWIR-Oph 98 состоит из двух коричневых карликов Oph 98 A и Oph 98 B с небольшой массой.

CFHTWIR-Oph 98, которая была найдена благодаря анализу снимков, сделанных телескопом Hubble, расположена на расстоянии в 450 световых лет от Земли в звездной ассоциации Змееносец.

В Пресс-службе университета отметили, что астрономы были удивлены, когда увидели, что Oph 98 A и B вращаются вокруг друг друга на поразительно большом расстоянии. Это расстояние в 5 раз больше, чем расстояние между Плутоном и Солнцем, что, в свою очередь, соответствует 200-кратному расстоянию между Землей и Солнцем.

Двойная планета - термин в астрономии, который используется для обозначения бинарной системы, состоящей из двух астрономических объектов, каждый из которых удовлетворяет определению планеты и является достаточно мощным, чтобы предоставлять гравитационный эффект, превосходящий гравитационный эффект звезды, вокруг которой они вращаются.

Напомним, в январе Космический телескоп TESS обнаружил планету, размеры которой сходны с Землей. Планета вращается вокруг своей звезды, где условия могут быть пригодными, чтобы допустить присутствие жидкой воды на поверхности.

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