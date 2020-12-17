COVID-19: после выздоровления многие люди умирают

Первые два месяца после выздоровления от коронавирусной болезни пятая часть пациентов снова попадают в больницы, а у более половины отмечается повышенный риск внезапной смерти. Группа исследователей из Мичиганского университета (США) выступили с важным предупреждением.

Ученые назвали опасный период после COVID-19, когда многие люди умирают

Исследования американских ученых показали, что после выздоровления от COVID-19 еще два месяца следует соблюдать осторожность и пристально следить за своим здоровьем.

Ученые утверждают, что в первые полторы недели после перенесенного COVID-19 у пациентов на 40 – 60 процентов повышается риск внезапной смерти. У перенесших коронавирус риск умереть даже выше, чему у больных сердечной недостаточностью.

По словам ученых США, в ходе исследования им довелось рассмотреть и сравнить данные о почти двух тысячах пациентах, перенесших пневмонию и более трех с половиной тысяч страдающих сердечно-сосудистыми недугами.

Ученые назвали опасный период после COVID-19, когда многие люди умирают

Пятая часть людей, которые перенесли коронавирус, снова нуждались в госпитализации в течение первых двух месяцев. Когда этот наиболее опасный период заканчивался, число пациентов, попадающих в больницы снижается постепенно.

Стоит отметить, что ученые всего мира продолжают исследовать данные по последствиям коронавируса на организм человека. Так, уже становится ясно, что у многих людей повышается риск психических расстройств, развивается нарушение адаптации, тревожное расстройство и посттравматический стресс.

Напомним, ранее врачи рассказали, какие анализы следует сдать после коронавируса, чтобы избежать развития патологий печени, почек и других органов и систем организма.


Шевченко Лилия, Тудей

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