Китайский зонд доставил на Землю грунт с Луны

Капсула после попадания в атмосферу Земли совершила посадку с парашютной системой.

Китайский зонд доставил на Землю грунт с Луны
Скріншот

Капсула, выпущенная из китайского исследовательского зонда "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта, осуществила успешную посадку на территории Внутренней Монголии в автономном районе Китая.

Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Отмечается, что капсула после попадания в атмосферу Земли совершила посадку с парашютной системой. На ее поиски направлен спасательный отряд.

Several million miles traveled and weeks spent in the vacuum of space. China's Chang'e-5 lunar mission successfully ended with the retrieval of its capsule containing the first samples returned from the moon in over 40 years. See it unfold. pic.twitter.com/BJGh9ejQ4N

— CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Praise for China's most complicated space mission

“There is no end for space exploration,” Chinese President Xi Jinping praised the success of the Chang’e-5 mission, which brought moon samples back to Earth. pic.twitter.com/6H5FkQJag4

— CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

Ранее китайский лунный зонд собрал образцы лунной поверхности в самом месячном море "Океан бурь". Оно сформировалось 1,2 миллиона лет назад и считается сравнительно молодым в истории Луны. Этот его район ранее не исследовался.

Капсула зонда содержит около двух килограммов лунной породы и пыли. Это первые образцы лунной поверхности, которые получали ученые, за последние четыре десятилетия.

В 1960-х и 1970-х годах образцы собирали во время своих миссий США и Советский Союз.

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