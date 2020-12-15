В ВОЗ заявили об иммунитете Санта-Клауса к ковиду

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заверила, что у Санта-Клауса есть иммунитет к COVID-19, и он сможет доставлять рождественские подарки детям во всем мире.

Об этом Мария ван Керкхове заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Я понимаю тревогу детей, волнуются, что Санта-Клаус не сможет прийти, ведь он пожилой человек и входит в группу риска. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует. Миссис Клаус тоже в порядке", - рассказала она.

По ее словам, в мире были ослаблены ограничительные меры, чтобы Санта-Клаус мог прийти в гости с подарками для всех детей. Кроме того, эксперт посоветовала всем соблюдать правила, введенные для борьбы с коронавирусом.

"Но очень важно, чтобы дети по всему миру понимали, что физическое дистанцирование как со стороны Санты, так и их самих нужно строго соблюдать. И очень важно, чтобы дети слушались маму и папу и шли спать пораньше в канун Рождества", - сказала чиновник ВОЗ, у которой двое маленьких сыновей.

Заметим, что за время пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 71 млн человек в мире. Из них более 1,6 млн умерли.