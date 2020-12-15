Коронавирус может долго быть жизнеспособным и опасным в организме некоторых людей

Медики из США назвали группу людей, которые могут распространять коронавирус долго – минимум два месяца после того, как сами подхватили эту инфекцию. Свои предостережения они выложили в издании New England Journal of Medicine, пишет glavred.

За год, который человечество болеет COVID-19, медики уже успели накопить определенный опыт в борьбе с этим заболеванием. За это время коронавирус уже был диагностирован у более чем 72 миллионов жителей планеты. Наблюдение за больными показало, что дольше всех остаются заразными люди с подавленным иммунитетом.

Речь идет прежде всего о людях, имеющих онкологические заболевания, которые подвергались трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Эту процедуру используют в онкологии и гематологи. Еще одна группа пациентов, которые долго остаются заразными - люди, подвергавшиеся клеточной терапии. И у тех, и у других подавлена иммунная система. И потому коронавирус в их организме, почти не встречая никаких препятствий, задерживается надолго.

"Пациенты с выраженной иммуносупрессией (подавленным иммунитетом)… могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев", - делают вывод авторы публикации.

Они считают, что их выводы будут полезны не только медикам, которые работают с больными коронавирусом, но и людям, которые с ними контактируют, да и самим пациентам, принадлежащим к этим группам. Им стоит помнить об использовании медицинских масок, даже когда они сами уже вроде перенесли пик заболевания.

Напомним, врач объяснила , почему после тяжело перенесенного коронавируса могут выпадать волосы. Все дело в том, что организм истратил все силы на борьбу с инфекцией, и для питания волос у него не остается ресурсов.