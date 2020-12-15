Коронавирус может долго быть жизнеспособным и опасным в организме некоторых людей

Медики из США назвали группу людей, которые могут распространять коронавирус долго – минимум два месяца после того, как сами подхватили эту инфекцию. Свои предостережения они выложили в издании New England Journal of Medicine, пишет glavred.

Медики назвали людей, которые долго могут быть заразны коронавирусом

За год, который человечество болеет COVID-19, медики уже успели накопить определенный опыт в борьбе с этим заболеванием. За это время коронавирус уже был диагностирован у более чем 72 миллионов жителей планеты. Наблюдение за больными показало, что дольше всех остаются заразными люди с подавленным иммунитетом.

Речь идет прежде всего о людях, имеющих онкологические заболевания, которые подвергались трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Эту процедуру используют в онкологии и гематологи. Еще одна группа пациентов, которые долго остаются заразными - люди, подвергавшиеся клеточной терапии. И у тех, и у других подавлена иммунная система. И потому коронавирус в их организме, почти не встречая никаких препятствий, задерживается надолго.

Медики назвали людей, которые долго могут быть заразны коронавирусом

"Пациенты с выраженной иммуносупрессией (подавленным иммунитетом)… могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев", - делают вывод авторы публикации.

Они считают, что их выводы будут полезны не только медикам, которые работают с больными коронавирусом, но и людям, которые с ними контактируют, да и самим пациентам, принадлежащим к этим группам. Им стоит помнить об использовании медицинских масок, даже когда они сами уже вроде перенесли пик заболевания.

Напомним, врач объяснила , почему после тяжело перенесенного коронавируса могут выпадать волосы. Все дело в том, что организм истратил все силы на борьбу с инфекцией, и для питания волос у него не остается ресурсов.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Финляндии произошла авария на АЭСВ Финляндии произошла авария на АЭС
В Австралии приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за ложных тестов на ВИЧВ Австралии приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за ложных тестов на ВИЧ
Hyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млнHyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млн
Virgin Galactic прервала первый за 2 года суборбитальный полёт из-за отказа двигателя космоплана — пилоты целыVirgin Galactic прервала первый за 2 года суборбитальный полёт из-за отказа двигателя космоплана — пилоты целы
SpaceX за секунду до старта отменила запуск прототипа для полета на МарсSpaceX за секунду до старта отменила запуск прототипа для полета на Марс
Блок рекламы


Похожие новости
Немецкая компания CureVac начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавирусаНемецкая компания CureVac начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса
В Австралии приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за ложных тестов на ВИЧВ Австралии приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за ложных тестов на ВИЧ
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса в миреБилл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире
В Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животныхВ Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животных
Бахрейн одобрил вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTechБахрейн одобрил вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech
Представлен беспилотник Aevum Ravn X, который сможет быстро и часто выводить спутники на орбитуПредставлен беспилотник Aevum Ravn X, который сможет быстро и часто выводить спутники на орбиту
Выпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавирусаВыпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса
Иммунитет к коронавирусу: ученые сообщили, у кого он самый сильныйИммунитет к коронавирусу: ученые сообщили, у кого он самый сильный
2020 может войти в тройку самых жарких в истории, - ООН2020 может войти в тройку самых жарких в истории, - ООН
ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционноВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно
Последние новости
Подгружаем последние новости