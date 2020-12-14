Китайский зонд «Чанъэ-5» с кусочками Луны начал путь к Земле

Агентства Xinhua и Reuters сообщают о том, что китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» (Chang’e-5) успешно покинула орбиту Луны и направилась в сторону Земли. Таким образом, до завершения миссии осталось совсем немного времени.

Напомним, что аппарат «Чанъэ-5» отправился к естественному спутнику нашей планеты в конце прошлого месяца. Зонд успешно совершил мягкую посадку на поверхности Луны и осуществил забор реголита.

Позднее взлётный модуль состыковался на орбите Луны с сервисным модулем и передал капсулу с лунным грунтом. Затем началась подготовка для увода аппарата с лунной орбиты.

И вот теперь сообщается, что в минувшее воскресенье станция «Чанъэ-5» на высоте приблизительно 230 км от поверхности Луны запустила двигатели, начав возвращение к Земле. Силовая установка проработала в общей сложности около 22 минут, придав аппарату необходимые параметры полёта.

В скором времени капсула с образцами реголита должна приземлиться во Внутренней Монголии. Таким образом, Китай находится всего в одном шаге от того, чтобы стать третьей космической державой после Советского Союза и Соединённых Штатов, которая смогла доставить лунный грунт на Землю.



