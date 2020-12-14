Немецкая компания CureVac начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый доброволец уже получил дозу в 12 мкг.

"Полученные на сегодняшний день данные по клинической безопасности и иммуногенности выглядят перспективными. Мы надеемся, что это исследование также продемонстрирует эффективность технологии мРНК и нашей вакцины в предотвращении заражения COVID-19 и, таким образом, в борьбе с этой пандемией", - заявил генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

В исследовании примут участие более 35 тысяч человек.

Первые результаты испытания фазы 3 ожидаются до конца марта 2021 года.

Напомним, Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

90-летняя Маргарет Кинан стала первой пациенткой в мире, получившей вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 после официального начала программы вакцинации в стране.

9 ноября BioNTech и Pfizer объявили о 90%-ной эффективности своей вакцины от ковида. Компании планируют до конца 2020 года распространить во всем мире до 50 миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года - еще примерно 1,3 миллиарда доз. BioNTech и Pfizer также уже подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в ЕС . Сообщалось, что Евросоюз получит вакцину Pfizer по 15,5 евро за дозу. Всего ЕС потратит на закупку вакцины от 3,1 до 4,65 млрд евро.

В общем уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. К лимитированному использованию уже разрешены вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

ВОЗ надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в середине 2021 года.