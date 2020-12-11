В Австралии приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за ложных тестов на ВИЧ

Правительство Австралии заявил, что сейчас заключено соглашение о закупке вакцины Novavax и усовершенствован порядок получения вакцины AstraZeneca.

В Австралии приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за ложных тестов на ВИЧ
Фото: скріншот

Испытания австралийской вакцины от коронавируса приостановили из-за побочного эффекта: у участников испытания выявили ложные положительные результаты тестов на ВИЧ.

Об этом сообщает ВВС.

Ранее Австралия согласилась приобрести 51 млн доз вакцины, разрабатываемой австралийской фирмой CSL и Университетом Квинсленда (UQ).

CSL и UQ подчеркнули, что положительные результаты были ошибочными, то есть здоровью участников испытаний ничего не угрожало.

Вакцина была на первой стадии испытаний и оказалась эффективной в создании антител. Однако препарат также генерировал антитела к ВИЧ у некоторых реципиентов. Поэтому результаты тестов на ВИЧ у них оказались положительными. Дальнейшее тестирование показало отсутствие ВИЧ у участников испытаний.

CSL и UQ заявили, что исправление дефекта займет около года.

Правительство Австралии заявило, что сейчас заключено соглашение о закупке вакцины Novavax и усовершенствован порядок получения вакцины AstraZeneca.

Напомним, 8 декабря первой из стран Запада Великобритания начала программу массовой вакцинации от коронавируса.

Первой пациенткой в мире, получившей вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-летняя Маргарет Кинан.

9 декабря в Британии предупредили о возможных аллергических реакциях на вакцину от ковида. Таких реакций не было во время клинических испытаний, поскольку люди с аллергией не принимали в них участия.

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