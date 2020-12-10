В Финляндии произошла авария на АЭС

Системы измерения радиации зафиксировали повышенный уровень внутри блока.

В Финляндии произошла авария на АЭС
Фото: yle.fi

На атомной электростанции в Финляндии произошла аварийная ситуация, в результате чего отключился второй энергоблок.

Об этом сообщает Центр радиационной и ядерной безопасности страны (STUK).

Отмечается, что 10 декабря примерно в 13:00 была получена информация о серьезной аварийной ситуации на втором блоке АЭС Олкилуото. Она привела к аварийной остановке.

Уточняется, что радиационная обстановка нормальная, выбросов в окружающую среду не произошло.

Как уточняет издание Yle, известно, что системы измерения радиации зафиксировали повышенный уровень внутри объекта.

Владелец станции - компания Teollisuuden Voima - отмечает, что расследует инцидент.

"Похоже, что речь идет о поломке фильтра в системе очистки воды реактора. Возможно, что радиоактивные вещества могли оказаться в блоке в результате утечки, однако окончательные выводы делать пока нельзя", - сообщили в компании.

Опасности для сотрудников АЭС также не было, поскольку инцидент произошел в закрытом блоке.

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