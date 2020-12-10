В львовской больнице робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал своего первого пациента
Он без разрезов удалил грыжу диафрагмы.
В Львовской клинической больнице скорой помощи робот-хирург Da Vinci прооперировал своего первого пациента - человека с грыжей диафрагмы.
Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук в Facebook.
"И это - фантастика! Все сделано без единого разреза, только через проколы. Счастливчиком стал 50-летний житель Бродов. Он обратился к нам с подозрением на желудочно-желудочное кровотечение. Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать!" - пояснил Самчук.
Врач с расстояния нескольких метров руководил "руками" работа, изображение транслировалось через камеру.
Самчук добавил, что у робота четыре "руки", и он безупречно провел операцию, даже сделал пластику.
Робот Da Vinci - это аппарат для проведения хирургических операций, производится американской компанией Intuitive Surgical. Он состоит из двух блоков: первый - для хирурга-оператора, второй - "четверорукий" манипулятор.
Одна "рука" держит камеру, две другие воспроизводят движения настоящего хирурга, а четвертая "рука" ассистирует.