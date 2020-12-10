Hyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млн

Японская холдинговая компания Softbank продала корейскому автомобильному гиганту Hyundai Motor Co. американского производителя роботов Boston Dynamics Inc.

Об этом пишет The Korea Economic Daily.

По данным издания, сумма сделки составила $ 921 млн. Ее собираются завершить на заседании совета директоров 10 декабря, поэтому детали пока не сообщаются.

Ранее о запланированной сделке по продаже Boston Dynamics Inc сообщил Bloomberg. Источник говорил о сумме в $ 1 млрд.

Напомним, Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно учатся чему-то новому. Если сначала они могли только ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. После падения он встает на "лапы" и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например во время пожара.

В 2018 году Boston Dynamics научила своих робособак SpotMini открывать дверь. На YouTube компании было опубликовано видео, на котором робособака хочет выйти из помещения и упирается в дверь. Тогда на помощь ей приходит еще одна, со специальной "рукой" на спине. Она открывает дверь, придерживая ее, после чего роботы выходят. В апреле прошлого года упряжку робособак заставили тащить грузовик. Также они умеют танцевать.

В июне 2020 года в США поступили в продажу робособаки Boston Dynamics. Модель Spot Explorer можно купить за $ 74 500.

В октябре робособак Boston Dynamics "SPOT" впервые испытали в Чернобыльской зоне в Украине.