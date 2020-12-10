Прототип корабля SpaceX для полета на Марс взорвался во время посадки

При этом Starship удачно стартовал и набрал высоту 12,5 километров.

Прототип корабля SpaceX для полета на Марс взорвался во время посадки
Вибух прототипакорабля SpaceX
Фото: Скріншот відео

Первый прототип корабля для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки после удачного запуска со стартовой площадки компании в округе Камерон, штат Техас.

Об этом сообщает CNN.

Starship удачно стартовал и набрал высоту 12,5 километров. За 6:42 он вернулся на землю, однако во время посадки на платформу прототип взорвался.

Основатель SpaceX Илон Маск положительно прокомментировал запуск прототипа. По его словам, взрыв при посадке произошел из-за того, что корабль набрал слишком большую скорость.

"Успешный подъем, переключение на верхний бак и точное управление закрылками к точке приземления ... Давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!" - написал Маск в Twitter.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Напомним, в мае корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Это был не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако при испытании верхняя перегородка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, которые получили $ 1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. В мае SpaceX была предоставлена лицензия на осуществление полетов для Starship.

Вчера SpaceX отменила запуск Starship за 1,3 секунды до старта из-за автоматического отключения одного из двигателей Raptor.

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