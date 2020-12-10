Прототип корабля SpaceX для полета на Марс взорвался во время посадки

Первый прототип корабля для полета на Марс компании SpaceX Starship взорвался во время посадки после удачного запуска со стартовой площадки компании в округе Камерон, штат Техас.

Об этом сообщает CNN.

Starship удачно стартовал и набрал высоту 12,5 километров. За 6:42 он вернулся на землю, однако во время посадки на платформу прототип взорвался.

Основатель SpaceX Илон Маск положительно прокомментировал запуск прототипа. По его словам, взрыв при посадке произошел из-за того, что корабль набрал слишком большую скорость.

"Успешный подъем, переключение на верхний бак и точное управление закрылками к точке приземления ... Давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!" - написал Маск в Twitter .

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Напомним, в мае корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Это был не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако при испытании верхняя перегородка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, которые получили $ 1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. В мае SpaceX была предоставлена лицензия на осуществление полетов для Starship.

Вчера SpaceX отменила запуск Starship за 1,3 секунды до старта из-за автоматического отключения одного из двигателей Raptor.