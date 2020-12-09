В Британии предупредили о возможных аллергических реакциях на вакцину от ковида

Таких реакций не было во время клинических испытаний, поскольку люди с аллергией не принимали в них участия.

У двух сотрудников британской службы здравоохранения, которые одними из первых получили прививки от коронавируса, обнаружили аллергическую реакцию.

Об этом сообщает Би-би-си.

Они прошли курс лечения и теперь чувствуют себя хорошо. Считается, что у них возникла анафилактоидная реакция - она гораздо легче, чем анафилаксия, которая, как правило, включает кожную сыпь, одышку, а иногда и падение артериального давления.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения предупредило, что препарат от Pfizer BioNTech может вызвать аллергическую реакцию. Накануне в стране началась вакцинация от ковида этим препаратом.

Отмечается, что подобные реакции не наблюдались на клинических испытаниях этой вакцины. Однако люди с аллергическими реакциями не участвовали в испытаниях.

Напомним, 8 декабря первой из стран Запада Великобритания начала программу массовой вакцинации от коронавируса.

Первой пациенткой в мире, получившей вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-летняя Маргарет Кинан.