SpaceX за секунду до старта отменила запуск прототипа для полета на Марс

Испытания отложили на один день.

SpaceX за секунду до старта отменила запуск прототипа для полета на Марс
Фото: скрін відео

Американская компания SpaceX отменила запуск прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship за 1,3 секунды до старта.

Как пояснили в компании, произошло автоматическое отключение одного из двигателей Raptor.

В SpaceX заявили, что испытания отложены на один день, однако окно для возможного полета доступно также 10 декабря.

Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного корабля Starship планировали запустить на 15 километров и впоследствии осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

Целью полета является проведение целого ряда испытаний двигателей Raptor, а также тестирование аэродинамических возможностей корабля во время полета и посадки.

Как отмечает Spacex, следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-я модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Напомним, в мае корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Это был не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако при испытании верхняя перегородка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, которые получили $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. В мае SpaceX была выдана лицензия на осуществление полетов для Starship.

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