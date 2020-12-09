SpaceX за секунду до старта отменила запуск прототипа для полета на Марс

Испытания отложили на один день.

Американская компания SpaceX отменила запуск прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship за 1,3 секунды до старта.

Как пояснили в компании, произошло автоматическое отключение одного из двигателей Raptor.

В SpaceX заявили, что испытания отложены на один день, однако окно для возможного полета доступно также 10 декабря.

Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного корабля Starship планировали запустить на 15 километров и впоследствии осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву .

Целью полета является проведение целого ряда испытаний двигателей Raptor, а также тестирование аэродинамических возможностей корабля во время полета и посадки.

Как отмечает Spacex, следующие тестовые модели Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-я модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Напомним, в мае корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний двигателя. Взрыв произошел за день до того, как SpaceX запланировала запуск космонавтов на Международную космическую станцию.

Это был не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.

В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний на герметичность в Бока-Чика. Тогда сотрудники SpaceX тестировали топливные баки ракеты, их пытались до предела заполнить криогенной жидкостью (жидким кислородом или азотом). Однако при испытании верхняя перегородка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки, после чего из аппарата повалили густые клубы дыма.

В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, которые получили $1 млрд от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. В мае SpaceX была выдана лицензия на осуществление полетов для Starship.