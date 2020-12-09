Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Американский миллиардер и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс прогнозирует, что весной 2021 пандемия коронавируса пойдет на спад. Как только в мире начнется массовая вакцинация, вирус отступит, считает основатель компании Microsoft .

Билл Гейтс сообщил, что весной в мире появятся шесть утвержденных и готовых к распространению вакцин от COVID-19, в частности от компаний AstraZeneca, Johnson& Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Успех в борьбе с пандемией будет зависеть от того, насколько справедливо вакцину распределят среди людей, считает миллиардер. Ведь если доступ к вакцине будут иметь все страны в одно время, тогда борьба с вирусом будет эффективнее.

"Нам нужно убедиться, что мы распределяем справедливо, и не то, насколько вы богаты, определяет, получите ли вы доступ к этой вакцине", — подчеркнул Гейтс.

Миллиардер добавил, что человечеству необходимо организовать процесс вакцинации всего населения в течение 2021 года, тогда пандемию удастся победить и в бедных странах, и в развивающихся странах, до 2022 года.

В то же время, действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская вакцина от коронавируса не будет экспортироваться в другие страны до тех пор, пока Америка не вакцинирует все свое население.