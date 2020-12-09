Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Американский миллиардер и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс прогнозирует, что весной 2021 пандемия коронавируса пойдет на спад. Как только в мире начнется массовая вакцинация, вирус отступит, считает основатель компании Microsoft.

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Билл Гейтс сообщил, что весной в мире появятся шесть утвержденных и готовых к распространению вакцин от COVID-19, в частности от компаний AstraZeneca, Johnson& Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Успех в борьбе с пандемией будет зависеть от того, насколько справедливо вакцину распределят среди людей, считает миллиардер. Ведь если доступ к вакцине будут иметь все страны в одно время, тогда борьба с вирусом будет эффективнее.

"Нам нужно убедиться, что мы распределяем справедливо, и не то, насколько вы богаты, определяет, получите ли вы доступ к этой вакцине", — подчеркнул Гейтс.

Миллиардер добавил, что человечеству необходимо организовать процесс вакцинации всего населения в течение 2021 года, тогда пандемию удастся победить и в бедных странах, и в развивающихся странах, до 2022 года.

В то же время, действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская вакцина от коронавируса не будет экспортироваться в другие страны до тех пор, пока Америка не вакцинирует все свое население.

Напомним, уже 11 декабря будет дано официальное разрешение на массовое использование вакцины, произведенной американской компанией Pfizer-BioNTech, и в США стартует массовая вакцинация населения.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Virgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS UnityVirgin Galactic представила лётные костюмы для пилотов VSS Unity
Опубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализациейОпубликовано фото солнечного пятна с невообразимой детализацией
ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционноВСУ получили новый радар, который может работать в горах и дистанционно
Китайский аппарат Chang'e 5 собрал лунный грунт для отправки на ЗемлюКитайский аппарат Chang'e 5 собрал лунный грунт для отправки на Землю
Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеровIntel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животныхВ Китае выявили новые виды коронавируса, которые передаются людям от животных
Бахрейн одобрил вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTechБахрейн одобрил вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech
Выпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавирусаВыпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса
В Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп АресибоВ Пуэрто-Рико окончательно разрушился один из старейших и третий по величине в мире радиотелескоп Аресибо
Эффективность 94,5%. Американцы протестировали еще одну вакцину от коронавирусаЭффективность 94,5%. Американцы протестировали еще одну вакцину от коронавируса
В ЮАР появится самый крупный природоохранный объект в миреВ ЮАР появится самый крупный природоохранный объект в мире
Крупнейший в мире айсберг угрожает популяции пингвинов и тюленейКрупнейший в мире айсберг угрожает популяции пингвинов и тюленей
В Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутацию коронавирусаВ Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутацию коронавируса
В США впервые одобрили лекарство от коронавирусаВ США впервые одобрили лекарство от коронавируса
Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавирусаУченые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости